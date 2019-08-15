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Российский мэр устал и ушел в отставку 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: barnaul.org
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.
На встрече с журналистами Дугин сказал, что его решение обдуманное, и он неоднократно обсуждал его с губернатором Виктором Томенко.
«Пока я принял решение отдохнуть, но есть желание и есть силы — готов и дальше работать на благо Алтайского края и города Барнаул», — сказал он.
В пресс-службе Дугина отметили, что в четверг Томенко предложит депутатам гордумы назначить заместителя мэра Вячеслава Франка исполняющим обязанности главы города. Если они согласятся, Франк будет находиться на должности до проведения выборов.
Дугину 63 года, он руководил администрацией с декабря 2015 года.
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