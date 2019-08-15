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Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями, пишут СМИ 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
Российский лидер Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравлениями по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи советскими воинами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на северокорейские СМИ.
По некоторым данным, Путин заявил об уверенности в укреплении отношений двух стран, что послужит и обеспечению мира на Корейском полуострове.
Также Ким Чен Ын отметил, что диалог двух стран продолжится и будет основываться на договоренностях, достигнутых во Владивостоке в апреле этого года.
"Я выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества двух наши стран будут бесконечно расширяться", — написал Путину Ким Чен Ын.
Ранее сообщалось, что марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына выпустили в КНДР.
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Политика , Чен Ким , Владимир Путин , КНДР , Южная Корея
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