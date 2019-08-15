Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями, пишут СМИ

По некоторым данным, Путин заявил об уверенности в укреплении отношений двух стран, что послужит и обеспечению мира на Корейском полуострове.

Также Ким Чен Ын отметил, что диалог двух стран продолжится и будет основываться на договоренностях, достигнутых во Владивостоке в апреле этого года.

"Я выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества двух наши стран будут бесконечно расширяться", — написал Путину Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына выпустили в КНДР.