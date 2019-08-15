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Экспорт российского леса в Китай может быть запрещён 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если тот не присоединится к борьбе с незаконной вырубкой.
Чиновник рассказал, что лично попросил китайских коллег подключить правоохранительные органы страны к решению проблемы. Кроме того, Кобылкин предлагает построить вдоль границ селекционно-семеноводческие комплексы и совместно высаживать лесопосадочный материал, пишут «Ведомости».
Как писал News.ru ранее, сумма ущерба от преступлений, причинивших вред экологии, в 2018 году составила 12 млрд рублей, сообщил прокурор отдела управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры Егор Мирошник.
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Политика , Экология , Дмитрий Кобылкин , Генпрокуратура РФ , МВД , Минприроды , Ведомости , Китай
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