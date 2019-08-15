Стало известно о сыне Евгении Васильевой от суррогатной матери

Московский ЗАГС отказался регистрировать ребенка бывшей главы департамента имущественных отношений министерства обороны России Евгении Васильевой , который был рожден суррогатной матерью. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в ее окружении.

По данным издания, Васильева обратилась в ЗАГС еще в 2018 году. Она просила зарегистрировать сына, рожденного по программе суррогатного материнства, и записать ее матерью ребенка. Однако ей отказали, так как родителями рожденного таким образом ребенка могут быть записаны только супруги, а бывшая чиновница на тот момент в браке не состояла.

В связи с этим Васильева обратилась в суд. Там отказ в регистрации рождения ребенка признали незаконным, а ЗАГС обязали записать бывшую чиновницу родителем мальчика. Отмечается, что иск был удовлетворен.