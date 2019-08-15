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Стало известно о сыне Евгении Васильевой от суррогатной матери 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Московский ЗАГС отказался регистрировать ребенка бывшей главы департамента имущественных отношений министерства обороны России Евгении Васильевой, который был рожден суррогатной матерью. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в ее окружении.
По данным издания, Васильева обратилась в ЗАГС еще в 2018 году. Она просила зарегистрировать сына, рожденного по программе суррогатного материнства, и записать ее матерью ребенка. Однако ей отказали, так как родителями рожденного таким образом ребенка могут быть записаны только супруги, а бывшая чиновница на тот момент в браке не состояла.
В связи с этим Васильева обратилась в суд. Там отказ в регистрации рождения ребенка признали незаконным, а ЗАГС обязали записать бывшую чиновницу родителем мальчика. Отмечается, что иск был удовлетворен.
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