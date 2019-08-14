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Россия призвала сохранить космос свободным от оружия 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов на Конференции по разоружению призвал мировое сообщество разработать консенсусные меры по сохранению космоса свободным от оружия.
«Призываем все государства к содержательному, конструктивному разговору по предотвращению гонки вооружений в космосе в целях совместной выработки консенсусных мер по сохранению космоса свободным от оружия и тем самым по укреплению международного мира и глобальной безопасности», — приводит ТАСС слова дипломата.
При этом он подчеркнул, что «время не ждет». «Будет преступлением перед будущими поколениями упустить этот шанс», — указал российский постпред.
Гатилов напомнил, что Россия в 2004 году взяла на себя обязательство не размещать первой оружие в космическом пространстве. Глава российской дипмиссии выразил «сожаление и озабоченность, что до сих пор ни одна из стран Запада, прежде всего из числа космически значимых», не выразила желание присоединиться к инициативе.
«Реализация намерений по выводу оружия в околоземное пространство крайне негативно скажется на международной безопасности и глобальной стабильности», — выразил уверенность дипломат.
«Мы, благодаря усилиям отдельных стран Запада, вступаем в новую космическую эру, — отметил он. — С высокой долей вероятности можно сказать, что она будет отмечена дальнейшей деградацией доверия между государствами».
Заявления о выводе оружия в космос и возможном его боевом применении дипломат назвал «ультиматумом международному сообществу» и «заявкой на безраздельное и бесконтрольное господство в космосе», что «дало бы возможность отдельным государствам под страхом применения военной силы диктовать свои условия» не только на околоземной орбите, но и на Земле.
Он подчеркнул, что Россия остается приверженной «поиску надежных путей по сохранению космоса свободным от оружия любого вида». В качестве наиболее оптимального средства для достижения этой цели рассматривается «юридически обязывающий договор о предотвращении размещения оружия в космосе, базирующийся в том числе на принципах и нормах Договора о космосе 1967 года», сказал дипломат.
Он пояснил, что заключение такого соглашения и участие в нем космически значимых стран позволило бы «ликвидировать предпосылки для превращения космического пространства в сферу вооруженного противостояния».
Ранее МИД России предостерег США от перезапуска «звездных войн» и раскручивания гонки вооружений в космосе.
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