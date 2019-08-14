Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров назвал пятерых врагов Чечни 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову рассказал, кого считает врагами республики. Фрагмент беседы опубликован в Instagram-аккаунте Курбанова.
Говоря о неверной интерпретации пользователями сети заявлений, сделанных им после волнений в Махачкале из-за его высказываний об имаме Шамиле, Кадыров подчеркнул: «Как преподнесли [то], о чем я не говорил, недруги наши — предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти — я их называю так».
«Я про Дагестан, и про мужчин, и про женщин, слова не говорил. Я говорил про кнопочных героев, которые нецензурно писали в адрес меня, моего народа в первую очередь, моего отца. Я и сейчас им говорю, что они шайтаны, что они не мусульмане, не последователи имама Шамиля, что они не потомки имама Шамиля, потому что они выставляют свои фотографии с полуголыми женщинами», — возбужденно пояснил глава Чечни.
Полемика вокруг слов Кадырова об имаме Шамиле началась после его интервью, опубликованном 7 августа. В нем глава республики обвинил имама в терроре против Чечни и ее жителей. Его слова вызвали широкий общественный резонанс: на них отреагировал муфтият Дагестана, известные выходцы из республики, в том числе чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, а на улицах Махачкалы в знак протеста против высказываний Кадырова собрались более 100 человек. После акции глава Чечни предложил протестующим организовать митинг в Грозном.
Последние новости
США довели Китай до рекордного обвала Ракетам США подобрали цели в России В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Комментарии
Политика , Рамзан Кадыров , Хабиб Нурмагомедов , Руслан Курбанов , Махачкала , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий22
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ35
В Сирии сбили Су-22229
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу235
В квартире пропавших россиянок в ФРГ нашли кровь4
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Африка
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
00:26
В центре города нашли останки моллюсков юрского периода
Новости Москвы
00:38
«Пустое место»: Лоза и Боярский раскритиковали Бузову
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение