Зюганов заявил об опасности повторения 90-х годов

«Стабильность держится на стабильности экономики и на стабильности в Москве и Ленинграде-Питере. Мы сейчас видим, что все эти три элемента подвергаются жёсткой атаке», — сказал Зюганов на пресс-конференции, комментируя ситуацию в столице связи с выборами в Мосгордуму.

По словам Зюганова, существует опасность повторения 1990-х годов, когда «убили 80 тысяч предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».

Глава КПРФ раскритиковал лозунги, которые держали «нормальные с виду ребята» на митинге 10 августа. Так, по словам Зюганова, на акции раздавали плакаты с надписью «Крым не наш», призывающий к дестабилизации ситуации на полуострове и превращению его в новое Косово.

Политик обратил внимание на лозунг «Я за полную свободу». По его словам, «когда свободу диктуют жулики, проходимцы и мерзавцы, у вас никакой свободы не будет!».

Зюганов напомнил о предвыборных обещаниях Бориса Ельцина , который обещал процветание и «две „Волги“ впридачу».

«Что получилось? Второй раз нет никакого смысла наступать на эти грабли», — резюмировал политик.