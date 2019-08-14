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Зюганов заявил об опасности повторения 90-х годов 

Рамблер 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Стабильность Москвы и России подвергается серьезной опасности, считает председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом сообщает Regnum.
«Стабильность держится на стабильности экономики и на стабильности в Москве и Ленинграде-Питере. Мы сейчас видим, что все эти три элемента подвергаются жёсткой атаке», — сказал Зюганов на пресс-конференции, комментируя ситуацию в столице связи с выборами в Мосгордуму.
По словам Зюганова, существует опасность повторения 1990-х годов, когда «убили 80 тысяч предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».
Глава КПРФ раскритиковал лозунги, которые держали «нормальные с виду ребята» на митинге 10 августа. Так, по словам Зюганова, на акции раздавали плакаты с надписью «Крым не наш», призывающий к дестабилизации ситуации на полуострове и превращению его в новое Косово.
Политик обратил внимание на лозунг «Я за полную свободу». По его словам, «когда свободу диктуют жулики, проходимцы и мерзавцы, у вас никакой свободы не будет!».
Зюганов напомнил о предвыборных обещаниях Бориса Ельцина, который обещал процветание и «две „Волги“ впридачу».
«Что получилось? Второй раз нет никакого смысла наступать на эти грабли», — резюмировал политик.
Зюганов также выразил указал на вмешательство иностранных государств в дела РФ. По его словам, зарубежные страны «платят сумасшедшие деньги и готовы снова бросить нас в пучину 90-х». Политик полностью поддержал формирование в Госдуме комиссии по расследованию «вмешательства тех, кто хотел бы поджечь нашу страну».
Комментарии
Политика , Геннадий Зюганов , Борис Ельцин , Мосгордума , Госдума , КПРФ , Москва
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