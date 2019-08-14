В Госдуме ответили на слова об украинцах в Крыму 

В Госдуме прокомментировали слова постоянного представителя Великобритании в ООН Карен Пирс об украинцах в Крыму. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, различные инсинуации, которые происходят на площадке ООН, связаны с деструктивным и негативным отношением к нашей стране.
— Вбрасываются постоянные фейковые новости, которые будоражат западные СМИ, — цитирует RT слова Водолацкого.
Он также подчеркнул, что не только руководство региона, но и сами жители приглашают как президента Украины и депутатов Рады, так и представителей ОБСЕ и ООН, чтобы они приехали и убедились, побеседовали с теми людьми, которые имеют российское гражданство, украинское гражданство. В любой сфере, отметил он, все люди — независимо от паспорта — получают все услуги.
Ранее первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, оценивая слова Карен Пирс, также предложил ей самой приехать в Крым для знакомства с ситуацией, а при желании и поселиться на полуострове.