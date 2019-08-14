В КПРФ назвали причины развала СССР

«Владимир Вольфович много делает разнообразных заявлений, иногда их комментировать не особо хочется. Предположить можно что угодно: можно предположить, что была бы бойня, гражданская война, можно предположить многое. Но не надо забывать, что было предательство с самого верха», — сказал Кашин, передает РИА «Новости».

По его словам, в стране была «обезглавлена» партийная вертикаль, так как она была «встроена в государственное управление».

«Хочу отметить, что все это было связано, по большому счету, с той структурой управления, в которую была встроена партия в лице и генерального секретаря, и его окружения, и (Бориса) Ельцина. …По команде партия, конечно, бы вышла. Но, к сожалению, такой команды сверху не было, а снизу партия за два-три дня не могла организоваться в систему сопротивления этому предательству», — заключил Кашин.

Напомним, Жириновский ранее заявлял, что СССР можно было бы сохранить, если бы из миллиона членов КПСС в Москве на Манежную площадь в августе 1991 года вышли хотя бы 50 тыс. человек.

В июле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что СССР распался из-за неправильной финансовой политики страны во время перестройки.