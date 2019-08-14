В ЦИК назвали главную причину для отказа в регистрации кандидатов в МГД

Николай Булаев. Наличие недостоверных подписей стало главной причиной для отказа в регистрации практически для всех кандидатов в Мосгордуму , заявил заместитель председателя ЦИК России

"Есть три основных причины, по которым было отказано: недостоверное количество подписей, отсутствие сведений об обязательствах имущественного характера и преимущество должностного положения… Отсутствие недостоверных подписей — практически это главная позиция у всех кандидатов", — сказал Булаев на заседании Центризбиркома.

По его словам, в ЦИК проводилась повторная проверка тех выводов, которые были сделаны в Мосгоризбиркоме при рассмотрении жалоб кандидатов.

Булаев добавил, что начальная конкуренция на выборах в МГД составляла более 10 человек на место в каждом округе, девять партий сегодня борются за мандаты, каждый четвертый — самовыдвиженец.

"На наш взгляд, это представительство вполне в тех параметрах, которые представлены в среднем по России", — сказал он.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.