Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЦИК назвали главную причину для отказа в регистрации кандидатов в МГД 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Наличие недостоверных подписей стало главной причиной для отказа в регистрации практически для всех кандидатов в Мосгордуму, заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.
"Есть три основных причины, по которым было отказано: недостоверное количество подписей, отсутствие сведений об обязательствах имущественного характера и преимущество должностного положения… Отсутствие недостоверных подписей — практически это главная позиция у всех кандидатов", — сказал Булаев на заседании Центризбиркома.
По его словам, в ЦИК проводилась повторная проверка тех выводов, которые были сделаны в Мосгоризбиркоме при рассмотрении жалоб кандидатов.
Булаев добавил, что начальная конкуренция на выборах в МГД составляла более 10 человек на место в каждом округе, девять партий сегодня борются за мандаты, каждый четвертый — самовыдвиженец.
"На наш взгляд, это представительство вполне в тех параметрах, которые представлены в среднем по России", — сказал он.
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.
ЦИК после рассмотрения оставил без удовлетворения жалобы на решение об отказе в регистрации Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Александра Руденко, Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина, Геннадия Гудкова, Александра Соловьева. Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова, а также Иван Кульнев после рассмотрения жалоб на заседаниях рабочей группы ЦИК отозвали их.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
Последние новости
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма" Синоптики предупредили о приходе жары Почему перед китайцами извинились и когда извинятся перед Россией
Комментарии1
Политика , Геннадий Гудков , Константин Лисица , Константин Янкаускас , Екатерина Игнатова , Александр Руденко , Николай Булаев , Иван Жданов , Дмитрий Гудков , Елена Русакова , Илья Яшин , Иван Кульнев , Александр Соловьев , Любовь Соболь , Мосгордума , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы места размещения США запрещенных ракет57
«Я был в отпуске»: Песков о поездке Путина без шлема264
Пенсионер перерезал тросы промальпинистам69
Пока вы спали: Путин сверит часы с Макроном74
Джигарханян попал в реанимацию12
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:48
Пока вы спали: Путин сверит часы с Макроном
Политика
03:40
«Россия не позволит»: Сделано заявление для США
Оружие В мире
00:57
Джигарханян попал в реанимацию
Общество Другое
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:28
Летчики Су-27 отогнали американца от Шойгу
Армия Общество
00:56
Четырехдневка погубит россиян
Общество Статьи
02:31
Подпись Фриске в договоре с Русфондом оказалась подделкой
Шоу-бизнес
01:07
Соловьев ответил «блокаднице» Бузовой
Шоу-бизнес
02:04
Возле Алма-Аты эвакуируют людей
Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение