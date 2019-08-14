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В Кремле рассказали, как выбирают врио губернаторов для регионов России 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин при выборе кандидатов на должность врио губернатора того или иного региона РФ ориентируется в первую очередь на его послужной список и профессиональные качества, а не партийность, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Во время общения со СМИ один из журналистов поинтересовался у Пескова, учитывался ли вопрос принадлежности Александра Беглова какой-либо партии при его назначении на пост врио губернатора Санкт-Петербурга.
"В первую очередь всегда президент ориентируется на жизненный и служебный опыт, послужной список кандидатов, и на личные качества, конечно, на профессиональные качества", — сказал Песков.
Он отметил, что вопрос партийности не стоит на первом месте.
"По крайней мере в первую очередь — нет. Это, безусловно, фактор, но в первую очередь, еще раз повторяю, идет ориентирование на профессиональные качества", — добавил пресс-секретарь президента.
На уточняющий вопрос о том, было ли указано о принадлежности Беглова к какой-либо партии при предложении его в качестве кандидата на должность врио губернатора, Песков ответил, что не обладает такой информацией.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Александр Беглов , Владимир Путин
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