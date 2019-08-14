Песков: расследование по задержанию Голунова продолжается

"До тех пор, пока следствие не завершилось, нет никаких поводов для смущения", — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что в администрации главы государства не намерены сравнивать активность расследования разных случаев, в частности, об обстоятельствах задержания Голунова и о массовых беспорядках на несанкционированных митингах в Москве.

Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. В полиции также заявили, что еще 5 граммов кокаина нашли в квартире, которую снимает журналист. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест. Сам журналист изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков. Его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38.