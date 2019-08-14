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Песков: расследование по задержанию Голунова продолжается 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Ход расследования обстоятельств, связанных с задержанием журналиста Ивана Голунова, пока не смущает Кремль, поскольку следствие продолжается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не смущает ли администрацию президента отсутствие фигурантов в этом деле.
"До тех пор, пока следствие не завершилось, нет никаких поводов для смущения", — подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что в администрации главы государства не намерены сравнивать активность расследования разных случаев, в частности, об обстоятельствах задержания Голунова и о массовых беспорядках на несанкционированных митингах в Москве.
Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. В полиции также заявили, что еще 5 граммов кокаина нашли в квартире, которую снимает журналист. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест. Сам журналист изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков. Его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.
Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38.
11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, он был освобожден. 13 июня президент РФ подписал указ об увольнении начальника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрия Девяткина.
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Политика , Наука , Наука и техника , Происшествия , Технологии , Иван Голунов , Дмитрий Песков , Юрий Девяткин , Андрей Пучков , Администрация Президента РФ , МВД
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