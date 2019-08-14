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В Кремле ответили на вопрос о четырехдневке 

Рамблер + ещё 15 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю пока не поднимался, сообщает РИА Новости.
«Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается», — пояснил Песков.
Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе, заявив, что этому может способствовать «технологический прогресс, который приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени».
В свою очередь Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат. В организации посчитали, что это «поможет оптимизировать время труда и отдыха».
Политика , Общество , Дмитрий Медведев , Правительство РФ , РИА Новости
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