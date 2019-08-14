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Песков ответил на вопрос о четырехдневной рабочей неделе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
В администрации президента переход на четырехдневную рабочую неделю не обсуждается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается», — передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений.
Напомним, ранее во вторник сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила Минтруду перейти на четырехдневную рабочую неделю.
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Политика , Общество , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Администрация Президента РФ , Минтруд , Правительство РФ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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