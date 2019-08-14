Песков ответил на вопрос о четырехдневной рабочей неделе

«Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений.