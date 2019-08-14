Посол США в России Джон Хантсман заявил, что лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны найти общий язык. Об этом он заявил в интервью "Эхо Москвы".
По его мнению, с приходом Зеленского подул новый ветер.
"Я считаю, что президент Зеленский и президент Путин должны найти общий язык путем взаимодействия", — заявил Хантсман.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол США в России Джон Хантсман, подавший заявление об отставке, не смог реализовать потенциал двусторонних отношений, несмотря на свою профессиональность.