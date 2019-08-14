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Посол США: Путин и Зеленский должны найти общий язык 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны найти общий язык. Об этом он заявил в интервью "Эхо Москвы".
По его мнению, с приходом Зеленского подул новый ветер.
"Я считаю, что президент Зеленский и президент Путин должны найти общий язык путем взаимодействия", — заявил Хантсман.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол США в России Джон Хантсман, подавший заявление об отставке, не смог реализовать потенциал двусторонних отношений, несмотря на свою профессиональность.
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Политика , Украина , Джон Хантсман , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , Эхо Москвы , США
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