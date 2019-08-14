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Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма 

Российская Газета + ещё 13 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала. По его мнению, водная блокада Крыма — часть антироссийской стратегии Запада.
— Сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения ее качества, — считает Аксенов. — Выбрав так называемые "новые лица", украинцы все равно получили "те же яйца, только в профиль". Причина проста: политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах. Водная блокада Крыма — часть антироссийской стратегии Запада. Поэтому вне зависимости от рассуждений украинских чиновников ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься далеко от берегов Днепра.
Вместе с тем Аксенов отметил, что водная блокада не принесла результатов, на которые надеялись западные заказчики и украинские националисты.
— Дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд нет, экономика полуострова развивается, турпоток растет, сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям, — отметил глава РК. — Но это не отменяет того несомненного факта, что попытка лишить более двух миллионов человек пресной воды — по сути форма государственного терроризма.
Накануне представитель украинского президента Владимира Зеленского Антон Кориневич заявил, что Украина имела полное право на перекрытие технологического сооружения, каким является Северо-Крымский канал. Но в Совете министров Крыма считают водную блокаду нарушением норм международного права.
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Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Антон Кориневич , Сергей Аксенов , Киев , Республика Крым
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