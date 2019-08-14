Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала. По его мнению, водная блокада Крыма — часть антироссийской стратегии Запада.

— Сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения ее качества, — считает Аксенов. — Выбрав так называемые "новые лица", украинцы все равно получили "те же яйца, только в профиль". Причина проста: политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах. Водная блокада Крыма — часть антироссийской стратегии Запада. Поэтому вне зависимости от рассуждений украинских чиновников ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься далеко от берегов Днепра.

Вместе с тем Аксенов отметил, что водная блокада не принесла результатов, на которые надеялись западные заказчики и украинские националисты.

— Дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд нет, экономика полуострова развивается, турпоток растет, сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям, — отметил глава РК. — Но это не отменяет того несомненного факта, что попытка лишить более двух миллионов человек пресной воды — по сути форма государственного терроризма.