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Путин встретится с президентом Финляндии в Хельсинки 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Финляндии Саули Ниинистё встретится в Хельсинки 21 августа с президентом России Владимиром Путиным, сообщает канцелярия финского главы государства.
«Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Финляндию в среду, 21 августа 2019 года. Визит будет принимать президент Финляндской Республики Саули Ниинистё», — говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты обсудят региональные и международные вопросы.
Ранее Путин встречался с президентом Финляндии в апреле в Санкт-Петербурге.
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