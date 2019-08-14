Президент Финляндии Саули Ниинистё встретится в Хельсинки 21 августа с президентом России Владимиром Путиным, сообщает канцелярия финского главы государства.
«Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Финляндию в среду, 21 августа 2019 года. Визит будет принимать президент Финляндской Республики Саули Ниинистё», — говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты обсудят региональные и международные вопросы.
Ранее Путин встречался с президентом Финляндии в апреле в Санкт-Петербурге.