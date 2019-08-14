К чему приведут «паспортные войны» Москвы и Киева 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру предоставления украинского гражданства иностранцам и лицам, не являющимся гражданами какого-либо государства. Особое внимание уделено жителям Российской Федерации, которые подвергаются на родине политическим преследованиям. Согласно документу, им теперь проще будет получить украинское гражданство. Нововведения ознаменовали собой очередной этап в «паспортных войнах» между Москвой и Киевом, и закономерен вопрос — куда они приведут?
Принятие мер по упрощению предоставления украинского гражданства притесняемым россиянам Зеленский анонсировал ещё во время своей предвыборной кампании в апреле. Любопытно, что с российской стороны инициатива Киева была тогда воспринята, скорее, позитивно.
Если они [киевские власти] будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы украинцам в России, мы довольно быстро придем к общему знаменателю и искомому результату, — заявил тогда президент РФ Владимир Путин. — У нас будет общее гражданство. Это нельзя не приветствовать.
Позднее российский лидер сам подписал указ об упрощенной процедуре выдачи гражданства России жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также не исключил, что эти меры впоследствии могут быть распространены и на всех жителей Украины. Зеленский, в свою очередь, на фоне действий Кремля поручил Министерству иностранных дел страны разработать механизмы предоставления гражданства всем этническим украинцам, проживающим в других государствах.
И вот теперь — новый этап в «паспортных войнах» и очередная попытка Киева перехватить гуманитарную повестку у Москвы. Очевидно, при подписании указа с акцентированием внимания на «политических преследованиях», Зеленский принимал в расчёт и недавние события в России, связанные с протестными выступлениями и достаточно жёстким их подавлением. Однако, даже если украинские власти и сделали на это ставку, ожидать немедленного и заметного эффекта не стоит, отметил в разговоре с News.ru украинский политолог Константин Бондаренко:
Не думаю, что новый указ Зеленского окажет какое-либо серьёзное воздействие на состояние российско-украинских отношений. И вряд ли завтра же выстроится очередь из россиян, желающих получить украинское гражданство. Полагаю, и в России из этого решения Киева не будут делать серьёзную проблему. Но сам факт продолжения «паспортных войн» — индикатор того, что в российско-украинских отношениях образовался некий вакуум. Вести активные боевые действия сторонам сейчас вроде бы не комильфо, а мирные переговоры застопорились, — поэтому образовавшаяся пустота пока заполняется какими-то действиями, направленными, скорее, на достижение не столько результата, сколько хайпа.
Второй немаловажный аспект, по замечанию эксперта, — нынешняя ситуация показывает: старая концепция гражданства в нынешнем глобализованном мире уже не играет той роли, которая была у неё, например, ещё 10-30 лет назад. В этой связи, допускает политолог, вполне вероятно, что в ближайшие десятилетия мы увидим полную девальвацию такого понятия, как гражданство, и, возможно, его полное отмирание.
В Москве на указ Зеленского отреагировали сдержанно. Как заявил в комментарии News.ru гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, решение Киева было принято, вероятно, как ответ на упрощение получения гражданства РФ в ДНР и ЛНР, и вряд ли оно выльется во что-то масштабное.
Что же касается будущего России и Украины, то, очевидно, оно будет определяться в ходе переговоров в нормандском формате, которые могут состояться уже осенью. Пока же диалог между Москвой и Киевом, несмотря на все сложности, продолжается, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 13 августа даже заявил, что российский президент положительно относится к украинскому коллеге.
Само по себе общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только позитивно, положительно. Ибо президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения, — подчеркнул Песков.