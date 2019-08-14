Зеленский сделал Путину подарок, упростив выдачу украинских паспортов

«С точки зрения логики — это подарок президенту, ведь Украина говорит: «Российские оппозиционеры, идите к нам, мы сейчас вам раздадим паспорта». По большому счету российская власть должна аплодировать этой истории. Чем в Москве бузить, получайте украинские паспорта и перебирайтесь в Киев», — высказался в беседе с корреспондентом «URA.RU» Бондаренко, намекая на несогласованные и согласованные митинги, которые проходят в российской столице с середины июля.

Эксперт также отмечает, что данная мера со стороны Украины — «неумелая попытка с запозданием ответить» на указ Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса, подписанный 17 июля. По словам политолога, действия Зеленского — «политически не выверенная позиция».

«Это посягательство на внутриполитическую компетенцию России и российской власти», — говорит Бондаренко, отмечая, что даже постановка вопроса о россиянах, «подвергающихся преследованиям по политическим убеждениям», некорректна, так как такую оценку могут давать лишь российские политики. Эксперт считает, что мера вряд ли будет пользоваться у россиян спросом.