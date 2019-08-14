Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский сделал Путину подарок, упростив выдачу украинских паспортов 

Ura.Ru 39 минут назад
Фото: ТАСС
Решение президента Украины Владимира Зеленского упростить получение украинского гражданства для россиян, подвергающимся «преследованиям по политическим убеждениям», можно считать подарком президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
«С точки зрения логики — это подарок президенту, ведь Украина говорит: «Российские оппозиционеры, идите к нам, мы сейчас вам раздадим паспорта». По большому счету российская власть должна аплодировать этой истории. Чем в Москве бузить, получайте украинские паспорта и перебирайтесь в Киев», — высказался в беседе с корреспондентом «URA.RU» Бондаренко, намекая на несогласованные и согласованные митинги, которые проходят в российской столице с середины июля.
Эксперт также отмечает, что данная мера со стороны Украины — «неумелая попытка с запозданием ответить» на указ Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса, подписанный 17 июля. По словам политолога, действия Зеленского — «политически не выверенная позиция».
«Это посягательство на внутриполитическую компетенцию России и российской власти», — говорит Бондаренко, отмечая, что даже постановка вопроса о россиянах, «подвергающихся преследованиям по политическим убеждениям», некорректна, так как такую оценку могут давать лишь российские политики. Эксперт считает, что мера вряд ли будет пользоваться у россиян спросом.
Ura.Ru: последние новости
Украинский чиновник опубликовал письма жителей Крыма. «Много военных. Наверное, это тоже хорошо» Медведев показал запись с подаренным ему щенком алабая Сенаторы ужесточат законодательство о митингах
Комментарии15
Политика , В мире , Олег Бондаренко , Владимир Зеленский , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ потеряли предпенсионеров9
«Закроем для судов»: в Киеве хотят заблокировать Крым56
Россия оправдалась перед ООН за украинцев58
Четырехдневную рабочую неделю сочли опасной7
Подтвержден мощный скачок радиации в Северодвинске7
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:58
Украина создаст вокруг Крыма режимный район
Политика В мире
00:40
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу
Армия
00:40
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ
В мире
05:05
РФ симметрично ответила Киеву на высылку дипломата
Политика
02:27
Нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского
Политика
00:40
Инцидент с бортом Шойгу попал на видео
Армия Оружие
00:43
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе
Новости Москвы
03:20
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение