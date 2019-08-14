Зеленский сделал «подарок» Путину

Вчера на сайте украинского президента был опубликован указ, которым Зеленский поручил правительству упростить процесс предоставления гражданства россиянам, которых на родине преследуют по политическим причинам.

Вскоре для этого может быть достаточно подачи заявления об отказе от российского гражданства и документального доказательства преследований, например, справки из Министерства иностранных дел Украины.

«С точки зрения логики — это подарок президенту (Путину. — Прим. ред.)», — считает Олег Бондаренко.

По его словам, предоставление российским оппозиционерам украинского гражданства может привести к тому, что они и впрямь уедут и перестанут «бузить» в Москве.