Зеленский сделал «подарок» Путину 

Упрощение получения гражданства Украины политически преследуемыми россиянами — подарок Владимира Зеленского Владимиру Путину. Об этом «Ура.ру» заявил политолог Олег Бондаренко.
Вчера на сайте украинского президента был опубликован указ, которым Зеленский поручил правительству упростить процесс предоставления гражданства россиянам, которых на родине преследуют по политическим причинам.
Вскоре для этого может быть достаточно подачи заявления об отказе от российского гражданства и документального доказательства преследований, например, справки из Министерства иностранных дел Украины.
«С точки зрения логики — это подарок президенту (Путину. — Прим. ред.)», — считает Олег Бондаренко.
По его словам, предоставление российским оппозиционерам украинского гражданства может привести к тому, что они и впрямь уедут и перестанут «бузить» в Москве.
Кроме того, политолог назвал указ Зеленского запоздалым и неумелым ответом на упрощение Путиным процесса выдачи паспортов жителям Донбасса, а также политически не выверенной позицией, ведь оценка преследования того или иного россиянина как политического или иного — компетенция исключительно российских политиков.