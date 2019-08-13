Коммунисты обратились в СК из-за подделки подписей провластными кандидатами

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова рассказала, что получила множество жалоб от жителей города на использование их данных в подписных листах без разрешения, передаёт «Коммерсант».

Используются персональные данные москвичей без их ведома, подделываются подписи. Эти действия покрываются окружными избирательными комиссиями при молчаливом одобрении Мосгоризбиркома, — подчеркнула она.

По словам кандидата Александры Андреевой, из 715 тысяч подписей примерно 600 тысяч могут быть подделаны.

В СК заявили, что зарегистрировали соответствующее обращение.