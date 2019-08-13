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Коммунисты обратились в СК из-за подделки подписей провластными кандидатами 

News.ru 1 час назад
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Кандидаты в Московскую городскую думу от партии КПРФ обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовные дела на провластных политиков, которые ведут избирательную кампанию как самовыдвиженцы. По мнению коммунистов, подписи за их регистрацию были сфальсифицированы.
Депутат Мосгордумы Елена Шувалова рассказала, что получила множество жалоб от жителей города на использование их данных в подписных листах без разрешения, передаёт «Коммерсант».
Используются персональные данные москвичей без их ведома, подделываются подписи. Эти действия покрываются окружными избирательными комиссиями при молчаливом одобрении Мосгоризбиркома, — подчеркнула она.
По словам кандидата Александры Андреевой, из 715 тысяч подписей примерно 600 тысяч могут быть подделаны.
В СК заявили, что зарегистрировали соответствующее обращение.
Ранее, как писал News.ru, власти столицы отказали в проведении шествия в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу 17 августа. В мэрии объяснили это тем, что срок для подачи уведомления о публичном мероприятии не был соблюдён. Однако организаторы заявили, что заявка была подана в соответствии с действующими нормами.
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Комментарии1
Политика , Елена Шувалова , Мосгордума , КПРФ , СКР , Правительство Москвы
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