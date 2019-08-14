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Кремль: Путин отметил опыт и профессионализм врио главы Петербурга Беглова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин, принимая решение о назначении Александра Беглова врио губернатора Санкт-Петербурга, ориентировался в первую очередь на его опыт и профессиональные качества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт, что называется послужной список кандидатов и, конечно, на личные качества, на профессиональные качества», — подчеркнул Песков.
Он добавил, что партийная принадлежность претендента на пост врио главы того или иного региона тоже учитывается, но не в первую очередь, передает ТАСС.
3 октября 2018 года президент Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга и рекомендовал его на должность председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Врио градоначальника был назначен Беглов, до этого занимавший должность полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: кандидат от КПРФ Владимир Бортко, Михаил Амосов, выдвинутый от партии «Гражданская платформа», самовыдвиженец Александр Беглов, а также кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова.
Беглов во вторник принял участие в первых предвыборных дебатах кандидатов в губернаторы города, обсудив формирование бюджета развития Северной столицы.
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Комментарии2
Политика , Дмитрий Песков , Михаил Амосов , Александр Беглов , Георгий Полтавченко , Владимир Бортко , Владимир Путин , Объединенная судостроительная корпорация , Справедливая Россия , КПРФ , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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