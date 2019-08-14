Кремль: Путин отметил опыт и профессионализм врио главы Петербурга Беглова

«В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт, что называется послужной список кандидатов и, конечно, на личные качества, на профессиональные качества», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что партийная принадлежность претендента на пост врио главы того или иного региона тоже учитывается, но не в первую очередь, передает ТАСС.

3 октября 2018 года президент Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга и рекомендовал его на должность председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации . Врио градоначальника был назначен Беглов, до этого занимавший должность полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

Беглов во вторник принял участие в первых предвыборных дебатах кандидатов в губернаторы города, обсудив формирование бюджета развития Северной столицы.