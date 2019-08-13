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На Украине планируют создать режимный морской район вокруг Крыма 

РИА Новости Крым + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госгидрография Украины предлагает создать режимный морской район вокруг Крыма. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства. Таким образом украинская сторона пытается запретить вход кораблей в морские порты российского полуострова.
"Мы сможем минимизировать риски для мореходов в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снимем с Украины ответственность за любые аварийные происшествия, которые могут произойти во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова", — заявил начальник украинского ведомства Александр Щепцов.
Кроме того, в Госгидрографии заявили, что будут добиваться изъятия электронной картографической продукции РФ.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Республика Крым
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