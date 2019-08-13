На Украине планируют создать режимный морской район вокруг Крыма

Госгидрография Украины предлагает создать режимный морской район вокруг Крыма . Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства. Таким образом украинская сторона пытается запретить вход кораблей в морские порты российского полуострова.

"Мы сможем минимизировать риски для мореходов в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снимем с Украины ответственность за любые аварийные происшествия, которые могут произойти во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова", — заявил начальник украинского ведомства Александр Щепцов.

Кроме того, в Госгидрографии заявили, что будут добиваться изъятия электронной картографической продукции РФ.