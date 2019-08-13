Украина создаст вокруг Крыма режимный район

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«Госгидрография» Украины планирует запретить иностранным судам вход в порты Крыма 

Украина.ру + ещё 3 36 минут назад
Госучреждение «Госгидрография» собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы перекрыть доступ в порты полуострова иностранным судам и частично кораблям под флагом РФ. Об 13 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
По словам начальника «Госгидрографии» Александра Щипцова, таким образом украинская сторона намеревается снять с Украины ответственность за любые аварийные события в этом районе.
Кроме того, это позволит «свести на „нет“ попытки картографирования россиянами указанного региона».
«Объявление режимного района даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и как ответственному правовому государству обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом сразу в нескольких направлениях», — цитирует пресс-служба Щипцова.
В настоящее время «Госгидрография» выдает «коллекцию официальных морских навигационных карт на воды юрисдикции Украины», РФ также создает и реализует электронные навигационные карты (ЭНК) прилегающих к Крыму акваторий в Черном и Азовском морях, а также украинского побережья Азовского моря.
Это, как полагают в организации, может создать риски для навигации.
В «Госгидрографии» намерены добиться полного изъятия из оборота ЭНК российского производства.
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Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , РИА Новости , Республика Крым
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