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РФ симметрично ответила Киеву на высылку дипломата 

Рамблер + ещё 4 36 минут назад
МИД России ответил на высылку Киевом российского дипломата и объявил персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Украина выдворила российского дипломата
В ведомстве рассказали, что украинские спецслужбы еще в мае «устроили очередную провокацию» и объявили сотрудника российского генконсульства во Львове персоной нон грата.
«Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было», — заявили в МИД.
В ответ на недружественный шаг Киева Москва объявила персоной нон грата сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге.
«То, что Служба безопасности Украины (СБУ) три месяца тянула с обнародованием этой информации, видимо, связано с внутриполитическими играми на Украине», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
13 августа СБУ сообщила, что Украина объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства России во Львове. Утверждается, что дипломат завербовал военного пенсионера и через него собирал информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВСУ, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах во Львовской области.
Комментарии57
Политика , Видео , МИД , СБУ , МВД , ИТАР-ТАСС
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