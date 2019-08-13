РФ симметрично ответила Киеву на высылку дипломата

В ведомстве рассказали, что украинские спецслужбы еще в мае «устроили очередную провокацию» и объявили сотрудника российского генконсульства во Львове персоной нон грата.

«Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было», — заявили в МИД.

В ответ на недружественный шаг Киева Москва объявила персоной нон грата сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге.

«То, что Служба безопасности Украины (СБУ) три месяца тянула с обнародованием этой информации, видимо, связано с внутриполитическими играми на Украине», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.