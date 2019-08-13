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Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Gleb Garanich/Alexei Druzhinin/Kremlin/Reuters
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он заявил, что Путин относится к Зеленскому положительно.
Песков отметил, что для лидера России важнее реализация достигнутых договоренностей, а не разговоры.
Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что президент России является сторонником диалога для решения насущных проблем и назвал ситуацию на Украине запущенной.
Ранее сообщалось, что Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным.
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