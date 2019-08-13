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Названы темы общения Путина с Макроном 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе визита во Францию 19 августа обсудит с главой Франции Эммануэлем Макроном двустороннее сотрудничество и Украину, включая продолжение работы в нормандском формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, 19 августа готовится рабочий визит президента России во Францию, это будет однодневный визит», — передает РИА «Новости» слова Пескова.
Он добавил, что темы визита очевидны.
«Это, разумеется, двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы. Традиционно Путин и Макрон используют свои встречи для детального обмена мнениями и сверки часов, как это принято говорить, по международным делам, это, конечно же, Украина, и обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате», — сказал Песков.
Он добавил также, что Путин и Макрон вполне могут затронуть вопрос репатриации останков генерала Гюдена. «Это новый успех археологов. Мы знаем, что это очень важная миссия, это очень важная археологическая находка. И, безусловно, если наши французские визави посчитают необходимым поднять этот вопрос, я уверен, что эта тема тоже будет обсуждена», — отметил Песков. «Вы знаете, характер общения Путина и Макрона носит особенность: у них очень откровенный диалог, который при необходимости может расширяться на любые вопросы, на любые темы», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, в начале июля сообщалось, что во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске археологии обнаружили останки, которые, вероятно, принадлежат одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Франция
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