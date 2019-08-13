Украинский политолог предупредил об опасности идеологии партии Зеленского

Идеология либертарианства, которой планирует придерживаться партия президента Украины «Слуга народа», приведет страну к анархии. Такую оценку в эфире YouTube-канала GolosTV.ua озвучил эксперт украинского Института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев.

"Определение «либертарианство» применительно к идеологии партии Зеленского — это отнюдь не фигура речи. Что такое либертарианство? Это, по сути, правый анархизм", — считает политолог. Он также отметил, что при такой идеологии государство не имеет никаких социальных обязательств перед народом, а главенствующую роль в обществе играют деньги.

"Мы уже слышали заявления о необходимости отмены бесплатного высшего образования, даже звучало, что и школьное уже должно быть переведено на платную основу. Делались заявления и по страховой медицине, по сути платной", — отметил Богатырев. По его словам, сторонники Зеленского не раз говорили и об отмене солидарной пенсионной системы.

При таком раскладе, считает политолог, социальное государство на Украине будет невозможным.