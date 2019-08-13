В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым

«Высказывания американских властей выглядят по меньшей мере глупо», — указал сенатор, добавив, что США вмешиваются в дела других государств и поддерживают тех, кто выступает против России.

Ранее посольство США в Киеве заявило, что Москва нарушила суверенитет Украины тем, что Путин посетил Крым, передает НСН.

«МИД Украины прав: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России», — указывалось в комментарии диппредставительства.

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в ответ на это указал, что визит Путина в Крым всегда носит знаковый характер.

«Они в очередной раз пытаются поспекулировать вопросом Крыма, поговорить о том, что подобные визиты носят незаконный характер», — добавил политик.

При этом Ганжара напомнил, что Крым является субъектом России, поэтому подобные действия США он считает «пустым сотрясением воздуха».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сравнил реакцию украинских и американских дипломатов на Путина в Крым с героями романа «Золотой теленок», сообщает ФАН.

Он заявил, что США, «словно старый плут в „Золотом теленке“, очень не хочет признавать крах собственных планов насчет Крыма». Такое поведение он сравнил с поступками героев произведения и припомнил сцену, когда Паниковский понял, что украденные им с компаньоном гантели Корейко вовсе не являются золотыми, тем не менее продолжил уговаривать Балабанова: «Пилите, Шура, пилите… Они золотые».

Ранее МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым, в ходе которого он на мотоцикле «Урал» проехался на праздновании 10-летия байкерского клуба «Ночные волки» , а также посмотрел уникальную постановку об истории Севастополя, которая была поставлена на сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Причиной своего возмущения Киев назвал тот факт, что президент России не согласовал с Украиной свою поездку в российский же регион. Приезд Путина на полуостров Киев назвал «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности» Украины.

«Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение РФ общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе уставом ООН, резолюциями Генеральной ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются РФ и Украина», — сетует украинское внешнеполитическое ведомство.

В прошлом месяце МИД Украины также выражал протест в связи поездкой председателя правительства России Дмитрия Медведева в Крым. В тот раз украинская сторона назвала протест «решительным».

Киев посчитал, что визит премьера РФ стал очередной несогласованной поездкой российской делегации. Во время посещения Крыма глава кабмина поучаствовал в мероприятиях в честь празднования Дня Военно-морского флота России.

По словам парламентария, Украина выразила протест, так как все еще выбирает путь конфронтации с Россией. Он отметил, что россияне думали, что новый украинский президент Владимир Зеленский признает Крым российским и тем самым подтвердит свою легитимность, но пока этого не произошло.

После состоявшегося в 2014 году на Украине госпереворота в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров вернулся под российскую юрисдикцию. В голосовании приняла участие большая часть населения полуострова, которая определила судьбу Крыма. Однако многие западные страны, в том числе США, не признают легитимность решения крымчан.