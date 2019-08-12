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В Крыму оценили реакцию посольства США на Украине на визит Путина 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT реакцию посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Как ранее отметили в посольстве, поездка российских чиновников в Крым «является неприемлемой» и «нарушает суверенитет Украины».
«Нам абсолютно всё равно, какое мнение относительно визитов высших должностных лиц Российской Федерации, особенно президента нашей страны, выражается, что на Украине, что в посольстве США, что в любой точке земного шара, поскольку это внутреннее дело Российской Федерации», — отметил Ганжара.
По его словам, визит президента России в Крым всегда очень знаковый.
«Они в очередной раз пытаются поспекулировать вопросом Крыма, поговорить о том, что подобные визиты носят незаконный характер. Но это абсолютно пустое сотрясание воздуха, поскольку республика Крым — это часть Российской Федерации, равноправный субъект нашей страны», — заключил депутат.
Ранее посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым.
Как говорится на странице американской дипмиссии в Twitter, США поддерживают позицию МИД Украины по данному вопросу.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Политика , Владислав Ганжара , Владимир Путин , МИД , Республика Крым , США
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