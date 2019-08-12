В России ответили на мнение США о Путине в Крыму 

Заявление посольства США на Украине по поводу поездки российского президента Владимира Путина в Крым «выглядит по меньшей мере глупо». Такое мнение высказал RT член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.
«Американцы знают о том, что сегодня Крым является составной частью России. Они просто не видят очевидного, надеются на то, что своими действиями сподвигнут Москву к каким-то разговорам о статусе Крыма», — заявил он.
Цеков отметил, что ничего удивительного в заявлении посольства нет: США регулярно вмешиваются в дела иностранных государств и оказывают поддержку всем, кто выступает против России.
Ранее в посольстве США на Украине выразили возмущение в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. В посольстве поддержали позицию украинского МИД и назвали поездки российских чиновников на полуостров «неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».