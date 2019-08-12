Крым захотел инициировать переговоры с Украиной

Власти Крыма намерены обратиться к руководству РФ с просьбой начать переговоры с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым», — рассказал зампредседателя Совета министров — постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Постпред объяснил, что Днепр берет свой исток в России, и на территорию Крыма планируется пропускать воду из России.

По его словам, переговорный процесс может помочь решить проблемы с водой северной части полуострова.

В 2014 году Украина прекратила поставки в Крым днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде. Запрет в большей степени сказался на северных и восточных территориях полуострова.