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Крым захотел инициировать переговоры с Украиной 

Рамблер 14 минут назад
Власти Крыма намерены обратиться к руководству РФ с просьбой начать переговоры с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым», — рассказал зампредседателя Совета министров — постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Постпред объяснил, что Днепр берет свой исток в России, и на территорию Крыма планируется пропускать воду из России.
По его словам, переговорный процесс может помочь решить проблемы с водой северной части полуострова.
В 2014 году Украина прекратила поставки в Крым днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде. Запрет в большей степени сказался на северных и восточных территориях полуострова.
Политика , Видео , Украина , Георгий Мурадов , Республика Крым
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