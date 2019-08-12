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США отреагировали на поездку Путина в Крым 

Lenta.ru + ещё 3 14 минут назад
Посольство США на Украине поддержало позицию украинского МИД по поводу поездки президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.
Дипломаты отметили, что поездка российских властей на полуостров «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины».
«Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым 10 августа. За рулем мотоцикла «Урал» российский лидер вместе с главой полуострова Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым приехал на гору Гасфорта, где посетил байк-шоу, организованное мотоклубом «Ночные волки». Глава государства также посмотрел спектакль «Гифон».
Уже на следующий день, 11 августа, Киев выразил свой протест из-за поездки Путина в Крым. Подобные ноты в Москве назвали вмешательством во внутренние дела России.
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Политика , США , Украина , Сергей Аксенов , Владимир Путин , МИД , Ночные волки , Республика Крым
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