США отреагировали на поездку Путина в Крым

Дипломаты отметили, что поездка российских властей на полуостров «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым 10 августа. За рулем мотоцикла «Урал» российский лидер вместе с главой полуострова Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым приехал на гору Гасфорта, где посетил байк-шоу, организованное мотоклубом «Ночные волки» . Глава государства также посмотрел спектакль «Гифон».

Уже на следующий день, 11 августа, Киев выразил свой протест из-за поездки Путина в Крым. Подобные ноты в Москве назвали вмешательством во внутренние дела России.