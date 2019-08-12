Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым

Как написала американская дипмиссия на своей странице в Twitter , США поддерживают позицию МИД Украины по данному вопросу.

В посольстве отметили, что поездка российских чиновников в Крым является неприемлемой и нарушает суверенитет Украины.

Ранее сообщалось, что Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздравил мотоклуб с 10-летием проведения этого мероприятия на полуострове.

Позднее МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым.

В свою очередь сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что данный протест свидетельствует о бессилии Киева.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.