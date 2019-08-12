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Путин рассчитывает, что опыт работы Развожаева в регионах поможет в развитии Севастополя 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что опыт работы врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева в ряде регионов поможет ему трудиться на благо жителей города.
"Вы человек опытный, показали хорошую работу в ряде регионов России, и у вас есть и опыт работы на федеральном уровне", — отметил глава государства. "Я бы хотел, чтобы вы опирались и на собственный опыт, и на тех людей, которые хорошо знают регион, город, в том числе на депутатский корпус, и работали с ними очень тесно совместно ради людей, которые здесь живут, ради достижения наших общих целей по развитию страны в целом и этого чрезвычайно важного, стратегически важного для нас региона", — добавил президент России на встрече с врио главы Севастополя.
Путин поручил Развожаеву обратить особое внимание на развитие социальной сферы, первичного звена здравоохранения, школ и детских садов. "Надо внимательно работать", — подчеркнул глава государства.
Развожаев в свою очередь подчеркнул, что в городе работает очень профессиональный депутатский корпус. "Я уже несколько раз выступал и на комитетах, один раз на сессии Законодательного собрания, — отметил он. — Когда аргументированно свою позицию отстаиваешь, люди слышат аргументы, и во многом благодаря их опыту уже многие решения мы смогли сейчас принять, которые, мне кажется, будут правильно оценены севастопольцами".
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Комментарии1
Политика , Михаил Развожаев , Владимир Путин , Севастополь
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