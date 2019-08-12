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Путин отметил эффективную работу Аксенова на посту главы Крыма 

ТАСС + ещё 1 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Республики Крым. "Вы работаете эффективно, я знаю", — сказал он на рабочей встрече с руководителем региона.
"Конечно, есть как успехи, так и недоработки, — сказал Аксенов. — Но считаю, Владимир Владимирович, стараемся не подводить вас, крымчан". По словам главы региона, "Крым двигается вперед, все рады, я уверен, и ценят то, что мы вернулись на историческую родину".
Аксенов отметил позитивные изменения в сельском хозяйстве Крыма. По его словам, во многом этому способствовало выделение для отрасли 11 млрд рублей за последние пять лет по поручению Путина. "Мы сегодня по таким позициям, как яйцо, мясо птицы, по свинине — практически, по зерновым и по фруктам вышли полностью на самообеспечение, — отметил Аксенов. — Республика закрывает свои потребности в полном объеме, чего никогда не было при Украине".
Еще одним важным направлением глава региона назвал реформу системы обращения с коммунальными отходами. "У нас тарифы, наверное, одни из самых низких по стране сегодня: 50 рублей для города на человека и 40 рублей для сельской местности", — сказал он.
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Комментарии1
Политика , Сергей Аксенов , Владимир Путин , Республика Крым
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