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Памфилова ответила на требование Яшина перенести выборы в Мосгордуму 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова высказалась о письме Ильи Яшина, попросившего ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить оппозиционных кандидатов.
Как пишет газета «Ведомости», Яшин направил письмо с таким предложением из спецприемника, где отбывает второй подряд административный арест за нарушение правил проведения публичных мероприятий.
Памфилова в комментарии Business FM сказала, что пока письмо Яшина не видела, но для переноса выборов должны быть веские основания, которых пока нет.
«Я первый раз слышу об этом письме. Для этого должны быть серьезные основания. Приходите к нам в 11 часов в среду, мы как раз дадим ответ на вопросы по этой кампании, что касается нас. Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания. Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим. Сейчас преждевременно. Мы еще, во-первых, не закончили рассмотрение всех обращений к нам, не закончили изучение всех материалов, которые к нам приходят. То есть вообще говорить об этом пока нет никакой возможности», — пояснила Памфилова.
Фото обращения, написанного от руки, и его печатную расшифровку Яшин опубликовал в Twitter. «Используйте свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан. Отмените псевдовыборы в Мосгордуму, которые планируются 8 сентября. Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции», — написал Яшин
В пятницу, 9 августа, Центризбирком не удовлетворил жалобу Яшина и отказал ему в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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Комментарии12
Политика , Видео , Элла Памфилова , Илья Яшин , Мосгордума , Центризбирком России , Ведомости , Business FM
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