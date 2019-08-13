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Мэрию Москвы завалили заявками на митинги 

Ридус + ещё 4 1 час назад
Фото: www.ridus.ru
В мэрию Москвы поданы заявки на проведение митингов и маршей в центре столицы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы на на 14 августа, 24 и 25 августа.
Как сообщает «Интерфакс», заявку на митинг и шествие 25 августа подала незарегистрированная Либертарианская партия России. Согласно заявке, сбор участников планируется на Пушкинской площади, марш пройдет по бульварам до внутренней части проспекта Сахарова.
На 24 августа в мэрию подали заявки координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьсв и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Они просят согласовать маршрут шестия по проспекту Сахарова, от Каланчевской улицы до Тургеневской площади, а также митинг на площади Победы.
Кроме того две группы муниципальных депутатов подали заявки на проведение шествий и митингов по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам, а также Большой Якиманке. Сколько всего поступило заявок на уличные акции с требование проведения честных выборов в Мосгордуму в мэрии не уточнили, но известно, что ни одна из них пока не согласована.
Напомним, в ходе избирательной кампании в Мосгордуму в подписных листах у многих независимых кандидатов в депутаты Мосгоризбирком обнаружил данные несуществующих и умерших людей и отказал им в регистрации. Это послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.
Во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек. До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане. За участие в несанкционированном шествии по центру столицы 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, что лидер республиканцев в Конгрессе США Стени Хойер выступил в поддержку акций оппозиции в Москве, и как на это отреагировали в комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и российском МИДе. Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в интервью «Ридусу» высказал мнение, что заявление конгрессмена Хойера является грубым вмешательством во внутриполитическую жизнь России.
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Комментарии25
Политика , Общество , Геннадий Гудков , Алексей Мартынов , Стени Хойер , Росгвардия , МИД , Мосгордума , Совет Федерации , Конгресс США , Правительство Москвы , Ридус
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