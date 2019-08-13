Мэрию Москвы завалили заявками на митинги

мэрию Москвы поданы заявки на проведение митингов и маршей в центре столицы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы на на 14 августа, 24 и 25 августа.

Как сообщает «Интерфакс», заявку на митинг и шествие 25 августа подала незарегистрированная Либертарианская партия России . Согласно заявке, сбор участников планируется на Пушкинской площади, марш пройдет по бульварам до внутренней части проспекта Сахарова.

На 24 августа в мэрию подали заявки координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьсв и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Они просят согласовать маршрут шестия по проспекту Сахарова, от Каланчевской улицы до Тургеневской площади, а также митинг на площади Победы.

Кроме того две группы муниципальных депутатов подали заявки на проведение шествий и митингов по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам, а также Большой Якиманке. Сколько всего поступило заявок на уличные акции с требование проведения честных выборов в Мосгордуму в мэрии не уточнили, но известно, что ни одна из них пока не согласована.

Напомним, в ходе избирательной кампании в Мосгордуму в подписных листах у многих независимых кандидатов в депутаты Мосгоризбирком обнаружил данные несуществующих и умерших людей и отказал им в регистрации. Это послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.