Как пишет «Интерфакс», эту просьбу политик выразил в письме, которое он направил в ЦИК из спецприёмника.
«Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор», — потребовал политик от Памфиловой в своём письме.
В своём обращении Яшин призвал главу ЦИКа «использовать, наконец, её полномочия во имя Конституции и в интересах граждан».
Яшин выдвинулся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Сейчас незарегистрированный кандидат отбывает административный арест, который ему назначили за нарушения на уличных акциях в поддержку независимых кандидатов.