Илья Яшин попросил Эллу Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Как пишет «Интерфакс», эту просьбу политик выразил в письме, которое он направил в ЦИК из спецприёмника.

«Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор», — потребовал политик от Памфиловой в своём письме.

В своём обращении Яшин призвал главу ЦИКа «использовать, наконец, её полномочия во имя Конституции и в интересах граждан».