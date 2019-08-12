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Илья Яшин попросил Эллу Памфилову перенести выборы в Мосгордуму 

Говорит Москва + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как пишет «Интерфакс», эту просьбу политик выразил в письме, которое он направил в ЦИК из спецприёмника.
«Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор», — потребовал политик от Памфиловой в своём письме.
В своём обращении Яшин призвал главу ЦИКа «использовать, наконец, её полномочия во имя Конституции и в интересах граждан».
Яшин выдвинулся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Сейчас незарегистрированный кандидат отбывает административный арест, который ему назначили за нарушения на уличных акциях в поддержку независимых кандидатов.
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Политика , Элла Памфилова , Илья Яшин , Мосгордума , Центризбирком России , Интерфакс
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