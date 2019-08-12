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Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях 

Газета.Ru + ещё 17 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Украинский президент Владимир Зеленский призвал сменить глав девяти районных отделов полиции в трех областях. Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что такое заявление глава государства сделал во время совещания в Житомирской области, посвященного вопросам незаконной добычи янтаря. По словам заместителя председателя офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука, представители правоохранительных органов в регионах, где добывают янтарь, «сотрудничают с бандитами», поэтому их нужно уволить.
"Пожалуйста, смените председателей (управлений) Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская", — заявил Зеленский.
Ранее Зеленский уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и замглавы погранведомства Артура Пименова.
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Политика , В мире , Украина , Владимир Зеленский , СБУ , МВД
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