Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях 

Украинский президент Владимир Зеленский призвал сменить глав девяти районных отделов полиции в трех областях. Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что такое заявление глава государства сделал во время совещания в Житомирской области, посвященного вопросам незаконной добычи янтаря. По словам заместителя председателя офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука, представители правоохранительных органов в регионах, где добывают янтарь, «сотрудничают с бандитами», поэтому их нужно уволить.
"Пожалуйста, смените председателей (управлений) Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская", — заявил Зеленский.
Ранее Зеленский уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и замглавы погранведомства Артура Пименова.