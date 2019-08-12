Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях

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Реакцию США на поездку Путина в Крым осудили в Совфеде

Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым

Отмена избирательной кампании в Москве может произойти только в судебном порядке