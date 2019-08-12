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Приходько рассказал о желании России сотрудничать с прикаспийскими странами 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия заинтересована в реализации совместных проектов с прикаспийскими странами в сферах промышленности и нефтехимии, заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Первый Каспийский экономический форум в Туркменистане в туристической зоне "Аваза" проходит 11-12 августа. Российскую делегацию на форуме возглавляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Россия заинтересована в развитии сотрудничества и реализации совместных проектов с прикаспийскими странами в таких сферах, как автомобилестроение, судостроение, энергетическое машиностроение, электро-оборудование, нефтехимия", — сказал он, добавив, что на выставке инновационных технологий, которая проходит в рамках форума, свою продукцию представляют "Автоваз", группа "ГАЗ", "Пермская компания нефтяного машиностроения" и ООО "ВЭЛАН".
Приходько отметил, что форум является важным этапом институционализации делового и торгово-экономического сотрудничества в рамках "каспийской пятерки". "Надеемся, что его итоги позволят выйти на реализацию конкретных многосторонних проектов по различным направлениям взаимодействия", — добавил он.
Первый замруководителя аппарата правительства подчеркнул, что в контексте пятистороннего сотрудничества развитие круизного туризма с использованием механизмов государственно-частного партнерства является достаточно перспективным направлением.
"Особого внимания заслуживают вопросы развития туризма на Каспии. Регион богат рекреационными ресурсами, которые обусловлены не только климатом, но и уникальным историческим наследием, традициями и культурой проживающих здесь народов, которые издавна славятся гостеприимством". — объяснил он.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Сергей Приходько , Правительство РФ , Автоваз , РИА Новости , Москва , Туркмения
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