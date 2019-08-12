Сенатор обвинил США в попытках вмешательства в выборы

Климов обратил внимание, что в МИД России 9 августа вызвали советника-посланника посольства США Тима Ричардсона. Ему сделали представление из-за публикации данных о несанкционированной акции, прошедшей в Москве 3 августа. В МИД уточнили, что в твиттере Управления по консульским вопросам Госдепа США и на сайте дипмиссии была опубликована схема проведения акции.

По словам сенатора, за день до этого сенаторы призвали органы власти «использовать все законные методы для пресечения любого вмешательства извне в сугубо внутренние дела». Также было решено пригласить в Совфед для беседы послов некоторых государств.

«Мы хотим <…> напомнить о том, что Москва — не майданный Киев, и российская сенаторская комиссия не оставит без внимания «пляски» и «прогулки» иностранцев на политических протестных мероприятиях в российской столице», — подчеркнул Климов.

По его словам, вскоре после встречи сенаторов власти США распространили «предупреждение как бы американским гражданам» о согласованной акции 10 августа.

«Американские дипломаты <…> вдруг начали рассуждать о том, что указанный разрешенный митинг, скорее всего, («likely») перерастет в неразрешенные акции, намекая на то, что те будут сопровождаться стычками с полицией, арестами и т. п. жесткими последствиями», — отметил сенатор.

Он добавил, что американские СМИ, выходящие на русском языке, также отметились сообщениями о митингах, «более всего похожими на рекламу или подстрекательство к массовым беспорядкам». Кроме того, россиянам на американских сервисах «ни с того ни с сего» начала попадаться реклама митингов.

«Что же это, если не прямое вмешательство в наши сугубо внутренние дела?» — заявил Климов.

Также сенатор обратил внимание на участие рэпера Оксимирона ( Мирона Фёдорова ) в акции протеста. Сенатор заявил, что большую часть жизнь Федоров провел на Западе, а теперь «вдруг решил побороться» за права кандидатов в Мосгордуму.