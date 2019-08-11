«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву

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Поклонская назвала протест Киева из-за поездки Путина в Крым абсурдом 

РИА Новости + ещё 5 23 минуты назад
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что киевские власти уже и сами осознают абсурдность своих протестов из-за поездок в Крым высших должностных лиц России.
Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым.
"Такое ощущение, что МИД Украины, в очередной раз заявляя о своем "решительном протесте", смеется в сторонке, нервно покуривая сигаретку от абсурда таких высказываний, и относится к этому как к некой украинской забаве, без намека серьезности подобных заявлений" — сказала РИА Новости Поклонская.
Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Президент РФ стал также одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.
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Политика , Видео , Украина , Сергей Аксенов , Михаил Развожаев , Наталья Поклонская , Владимир Путин , МИД , Ночные волки , Госдума , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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