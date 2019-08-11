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Медведев назвал подаренного ему президентом Туркмении щенка алабая Айком 

РИА Новости + ещё 12 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что щенок пятнистого алабая, которого в мае ему подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, получил кличку Айк и живет в его официальной резиденции в Подмосковье.
В своих соцсетях премьер поделился видео, на котором гуляет с щенком по своей официальной резиденции "Горки-9" в Одинцовском районе Подмосковья.
"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках", — подписал Медведев видеозапись.
Премьер в воскресенье прибудет в Туркмению для участия в первом Каспийском экономическом форуме, планируется также, что он обсудит с Бердымухамедовым актуальные вопросы сотрудничества.
Президент Туркмении подарил премьеру РФ щенка породы пятнистый алабай в конце мая. Бердымухамедов обратил тогда внимание, что щенок сразу же улегся в ногах у Медведева. Премьер ласково потрепал собаку по загривку.
Туркменский алабай, или волкодав, — разновидность среднеазиатской овчарки, считается одной из самых древних пород на земле. В настоящее время алабай, как и ахалтекинский конь, является национальным достоянием Туркмении, вывоз за границу чистокровных животных без официального разрешения запрещен.
Президент Туркмении уделяет пристальное внимание развитию алабаев, недавно он завершил написание книги о них, а в конце декабря принял участие в церемонии открытия статуи алабая Вепалы (Верный) в Олимпийском городке Ашхабада.
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Политика , Дмитрий Медведев , Гурбангулы Бердымухамедов , РИА Новости , Московская область , Туркмения
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