Медведев назвал подаренного ему президентом Туркмении щенка алабая Айком

В своих соцсетях премьер поделился видео, на котором гуляет с щенком по своей официальной резиденции "Горки-9" в Одинцовском районе Подмосковья.

"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках", — подписал Медведев видеозапись.

Премьер в воскресенье прибудет в Туркмению для участия в первом Каспийском экономическом форуме, планируется также, что он обсудит с Бердымухамедовым актуальные вопросы сотрудничества.

Президент Туркмении подарил премьеру РФ щенка породы пятнистый алабай в конце мая. Бердымухамедов обратил тогда внимание, что щенок сразу же улегся в ногах у Медведева. Премьер ласково потрепал собаку по загривку.

Туркменский алабай, или волкодав, — разновидность среднеазиатской овчарки, считается одной из самых древних пород на земле. В настоящее время алабай, как и ахалтекинский конь, является национальным достоянием Туркмении, вывоз за границу чистокровных животных без официального разрешения запрещен.

Президент Туркмении уделяет пристальное внимание развитию алабаев, недавно он завершил написание книги о них, а в конце декабря принял участие в церемонии открытия статуи алабая Вепалы (Верный) в Олимпийском городке Ашхабада.