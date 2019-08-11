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Клинцевич назвал клоунадой протест Киева из-за Путина в Крыму 

News.ru 1 час назад
Фото: Matteo Trevisan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал протест Украины из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым. Он назвал такой шаг продолжающейся клоунадой властей страны, которые действуют по указаниям извне.
Такой тренд поведения и формирование информационного контента навязан соответствующими американскими службами. Обращать внимание на клоунаду, которую продолжает в течение пяти последних лет украинская марионеточная власть, мне кажется, не стоит, — сказал Клинцевич в интервью телеканалу «360».
Ранее сенатор Владимир Джабаров охарактеризовал попытки украинского МИДа выступить против визита президента Путина в Крым жалкими.
10 августа глава государства побывал на международном байк-шоу «Тень Вавилона», которое прошло под Севастополем. Он приехал на площадку на мотоцикле «Урал» и в косухе.
В связи с этим Министерство иностранных дел Украины опубликовало на своём сайте заявление, в котором выразило протест. Эта поездка, считают в Киеве, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности государства, писал News.ru.
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Комментарии
Политика , Владимир Джабаров , Франц Клинцевич , Владимир Путин , МИД , Совет Федерации , Киев , Республика Крым
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