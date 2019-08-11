Клинцевич назвал клоунадой протест Киева из-за Путина в Крыму

Такой тренд поведения и формирование информационного контента навязан соответствующими американскими службами. Обращать внимание на клоунаду, которую продолжает в течение пяти последних лет украинская марионеточная власть, мне кажется, не стоит, — сказал Клинцевич в интервью телеканалу «360».

Ранее сенатор Владимир Джабаров охарактеризовал попытки украинского МИДа выступить против визита президента Путина в Крым жалкими.

10 августа глава государства побывал на международном байк-шоу «Тень Вавилона», которое прошло под Севастополем. Он приехал на площадку на мотоцикле «Урал» и в косухе.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины опубликовало на своём сайте заявление, в котором выразило протест. Эта поездка, считают в Киеве, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности государства, писал News.ru.