Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»

В Госдуме назвали ноту Украины работой «на мусорную корзину»

«Ноты протеста украинской стороны — это работа «на мусорную корзину». Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства. Если в Киеве это некая обязательная программа для чиновников МИДа, то, конечно, мы не запрещаем им пачкать бумагу, в конце концов, люди отрабатывают свой хлеб», — передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что большой вопрос — верят ли сами представители МИД Украины в действенность таких заявлений.

«Но в том, что касается Крыма, как, впрочем, и Курил, все возмущения извне не принимаются и игнорируются. Впрочем, это уже стало неким ритуалом: наш президент посетил Крым — Киев написал ноту. Все довольны: президент России — видами Крыма, МИД Украины — проделанной работой», — заключил Бальбек.

Напомним, МИД Украины выразил протест из-за субботнего «несогласованного» визита президента России Владимира Путина в Крым.