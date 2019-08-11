Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»

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В Госдуме назвали ноту Украины работой «на мусорную корзину» 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Ноты протеста Киева по поводу поездок президента России Владимира Путина в Крым — это работа «на мусорную корзину», заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
Украину возмутил визит Путина в Крым
«Ноты протеста украинской стороны — это работа «на мусорную корзину». Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства. Если в Киеве это некая обязательная программа для чиновников МИДа, то, конечно, мы не запрещаем им пачкать бумагу, в конце концов, люди отрабатывают свой хлеб», — передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что большой вопрос — верят ли сами представители МИД Украины в действенность таких заявлений.
«Но в том, что касается Крыма, как, впрочем, и Курил, все возмущения извне не принимаются и игнорируются. Впрочем, это уже стало неким ритуалом: наш президент посетил Крым — Киев написал ноту. Все довольны: президент России — видами Крыма, МИД Украины — проделанной работой», — заключил Бальбек.
Напомним, МИД Украины выразил протест из-за субботнего «несогласованного» визита президента России Владимира Путина в Крым.
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Комментарии30
Политика , Видео , Руслан Бальбек , Владимир Путин , МИД , Госдума , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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