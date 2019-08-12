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В Крыму исключили переговоры с Киевом по статусу полуострова 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вопрос с российским статусом Крыма закрыт окончательно, какие-либо переговоры на этот счёт исключены, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона Сергей Цеков, комментируя появившуюся на сайте президента Украины петицию с предложением немедленно инициировать переговоры по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.
Ранее на сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с просьбой немедленно начать на равноправных и взаимовыгодных условиях прямые переговоры с руководством Крыма, самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик о возвращении их в состав Украины.
"Крымчане не собираются вести какие-либо переговоры по возвращению в состав Украины. Это Крыму совершенно не нужно. Крымчане сделали свой осознанный окончательный выбор на референдуме в 2014 году. Вопрос с российским статусом Крыма закрыт окончательно", — сказал Цеков.
По его словам, 5 лет назад на крымском референдуме была восстановлена историческая справедливость, и Крым после незаконного нахождения в составе Украины вернулся к себе домой — в Россию.
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Комментарии
Политика , Сергей Цеков , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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