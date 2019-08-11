Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Крыму

Постановку показали на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Постановкой глава государства остался доволен.

«Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием. Вам спасибо, ребята», — цитирует ТАСС президента России.

После спектакля Владимир Путин пообщался с актерами постановки.

Ранее глава государства прибыл на байк-шоу в Крыму, находясь за рулем мотоцикла «Урал».