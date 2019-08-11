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Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Крыму 

ТК «Звезда» + ещё 2 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Постановку показали на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон», который показали на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Крыму.
Постановкой глава государства остался доволен.
«Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием. Вам спасибо, ребята», — цитирует ТАСС президента России.
После спектакля Владимир Путин пообщался с актерами постановки.
Почетными гостями спектакля 10 августа также стали вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон и директор государственного историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова.
Ранее глава государства прибыл на байк-шоу в Крыму, находясь за рулем мотоцикла «Урал».
Байк-шоу «Тень Вавилона», которое организовывает мотоклуб «Ночные волки», стало 11 по счету из тех, которые проводятся в Крыму.
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Комментарии1
Политика , Ольга Голодец , Елена Морозова , Владимир Мединский , Владимир Путин , Ночные волки , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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