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Путин посмотрел спектакль «Грифон» 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
После встречи с байкерами президент отправился смотреть спектакль в Севастополе, в музее "Херсонес Таврический".
Постановка об истории города называется "Грифон". Это масштабный театральный перформанс, в котором соединились спецэффекты и высокотехнологичная сценография с архитектурой античного Херсонеса. Два подростка и хранитель музея путешествуют по основным вехам истории города, а помогает им в этом магический грифон — лев с орлиной головой, символ древнего Херсонеса.
Вместе с главой государства спектакль смотрели вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон (по его пьесе поставлен спектакль) и директор заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова, а также — активисты Российского движения школьников, студенты-участники международных фестивалей и конкурсов, общественники Севастополя.
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Политика , Ольга Голодец , Елена Морозова , Владимир Мединский , Севастополь
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