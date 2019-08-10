Путин посмотрел спектакль «Грифон»

После встречи с байкерами президент отправился смотреть спектакль в Севастополе , в музее "Херсонес Таврический".

Постановка об истории города называется "Грифон". Это масштабный театральный перформанс, в котором соединились спецэффекты и высокотехнологичная сценография с архитектурой античного Херсонеса. Два подростка и хранитель музея путешествуют по основным вехам истории города, а помогает им в этом магический грифон — лев с орлиной головой, символ древнего Херсонеса.