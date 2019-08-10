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Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России. Об этом сообщает РИА "Новости".
В своих письмах жители Крымского полуострова, в первую очередь, отметили улучшение качества дорог, а также появление на них разметки, что, по их мнению, хорошо сказалось на дисциплине водителей.
Кроме того, крымчане подчеркнули, что на улицах стало спокойнее: в общественных местах никто не употребляет алкоголь, также снизилась криминогенная обстановка.
Помимо этого, жители Крыма отметили рост пенсий и зарплат, а также улучшение качества медицины
В то же время, крымчане выдели и несколько негативных моментов.
Среди них жители назвали высокие цены, грязное море, а также большое количество военных и патрульных вокруг.
Ранее сообщалось, что в Крыму подняли флаг Украины.
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Комментарии1
Политика , Украина , Республика Крым
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