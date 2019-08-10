Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым , опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России . Об этом сообщает РИА "Новости".

В своих письмах жители Крымского полуострова, в первую очередь, отметили улучшение качества дорог, а также появление на них разметки, что, по их мнению, хорошо сказалось на дисциплине водителей.

Кроме того, крымчане подчеркнули, что на улицах стало спокойнее: в общественных местах никто не употребляет алкоголь, также снизилась криминогенная обстановка.

Помимо этого, жители Крыма отметили рост пенсий и зарплат, а также улучшение качества медицины

В то же время, крымчане выдели и несколько негативных моментов.

Среди них жители назвали высокие цены, грязное море, а также большое количество военных и патрульных вокруг.

Ранее сообщалось, что в Крыму подняли флаг Украины.